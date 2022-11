Ostude ajastamine mustale reedele võib olla hea viis veidi raha kokku hoida. Mõtled juunis, et tahaks uut telerit – no ikka veidi suuremat ja parema lahutusvõimega, ehk ka teist värvi, et sobiks mööbliga paremini –, ja no miks mitte siis ­oodata need mõned kuud ning soetada soovitu üleüldise allahindluse kiiluvees.