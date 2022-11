Halliste kalmistu kirdepiiri taha ühishauda on maetud 37–40 Nõukogude armee sõjaväelast ja tsiviilisikut, nende hulgas kohalikke.

Riigikantselei koostatud punamonumentide töörühma nimekirja jõudis kümmekond Viljandimaal seisvat mälestustähist. Enamik nendest on praeguseks eemaldatud. Küll aga leidis komisjon, et Halliste kalmistu ääres asuv sõjahauatähis on neutraalne ning sestap eemaldamisele ei kuulu.