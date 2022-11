Viljandi vald küsib rahvalt Leningradi teele uut nime

Leningradi tee on 3,4 kilomeetrit pikk ja keerab Viljandi vallas Korbi teelt Päri küla poole, ristudes seal Tobra teega. Ükski viit sinna ei juhata. Tee kulgeb põldude vahel ja läbi paari metsatuka. Paarsada meetrit, mida mööda sõidavad suvilarajooni elanikud, on asfalteeritud.

Viljandi valla teedespetsialisti Karl Õiguse rääkis sügisel Sakalale, et nimetatud teest teatakse vallavalitsuses, kuid vajadusele see ümber nimetada pole tähelepanu pööratud.

Leningradi tee nime mäletab Mätas 1987. aastast, mil ta töötas Viljandi KEK-is. «Kuidas see Leningradi maantee tuli, ei oska öelda. Arvan, et see oli sellepärast, et see oli külatee kohta suhteliselt sirge ja lai. Rahvas hõikas seda Leningradi maanteeks. Võib-olla kui kunagi need asjad tuli kirja panna, siis pandigi selline nimetus,» ütles ta.