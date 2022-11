Lambikuusk hakkab taas linlaste rõõmuks särama

Esimest korda kerkis erakordne kuusk Viljandi piirile 2018. aastal ning selle väljamõtlejad olid Viljandi Veevärgi juht Toomas Porro ja osaühingu DAG Reklaam disainer Jüri Märka. Kokku panid selle DAG Reklaami töömehed. Puu on tehtud 77 vanast tänavalambist, mis Viljandi tänavatelt maha võeti. Vanad naatriumpirnid asendati uute 15-vatiste leedvalgustitega ning need seati kokku nii, et see meenutaks kuuske. Toomas Porro ütles, et kuna laternad töötavad leedidega, siis elektrikulu on sellel linna üldvalgustusega võrreldes väga väike.