Riigikogulane soovis anda katuseraha oma suvila kõrvale tänavavalgustuse rajamiseks

Tänavavalgustus on kavandatud Mähma piirkonda, kus asub ka riigikogu liikme ning töö tarbeks riigieelarvesse 26 000 euro suuruse toetuse kirjutanud Sulev Kannimäe suvila. Fotol on see näha paremal pool teed.

Foto: Marko Saarm, Elmo Riig (montaaž)