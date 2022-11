Pärimusmuusika juubelifestivali tunnuskujunduse konkursil osales rekordarv töid

"On juubel, on pidu, on "Kõlagu!" – mismoodi seda kõike plakatile tuua?" arutles ta. Talle jäi silma, et kujundajatel ja illustraatoritel on olnud hea ligipääs kujundusprogrammidele. “See on ühest küljest hea, sest tööd on professionaalsed ja nendega on festivalil hiljem kergem edasi liikuda. Samas loob see mingisuguse eelduse visuaalse keele ühesarnaseks muutumiseks," leidis linnakunstnik.