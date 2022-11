Altarimaali naasmist tähistatakse Kõpus jumalateenistuse ja konverentsiga

Nagu Hedi Vilumaa rääkis, on Kõpu altarisein koos uhke marmormaalinguga sammasportikuse ja altarimaaliga "Laske lapsed minu juurde tulla" eriline.

Maali uurisid põhjalikult Eesti kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop koos oma meeskonnaga ja kunstiajaloolane Reet Pius. Kui varem polnud teada, kes on maali autor, siis uuringutel jõuti järeldusele, et selle autorsuse võib omistada XIX sajandi alguse ühele tuntumale baltisaksa kunstnikule Friedrich Ludwig von Maydellile.

Päev korraldatakse koos Kõpu põhikooliga ja see juhatab sisse advendiaja Kõpu kirikus. "Kõik on kutsutud ja sissepääs on vaba. Annetuse võib teha altariseina tööde toetuseks," ärgitas vaimulik.