Domaine Faiveley Prantsusmaal Burgundias on üks kuulsamaid veinitootjaid, kellega siitkandirahvas koostööd teeb.

Vein pole mitte ainult jook, vaid ka investeeringuobjekt ning kvaliteetse veini väärtus aja jooksul kasvab. Et sellest osa saada, on Viljandi gümnaasiumi vilistlane Risto Kaljurand viimastel aastatel võimaldanud muidu jõuka rahva teele astuda ka neil, kes tahavad veinisse investeerimist alustada ühe euroga.

Kaljuranna sõnul on see maailmas unikaalne ettevõtmine. Väikeinvestoritele on samalaadseid võimalusi küll ka Taanis ja USA-s, kuid seal nõuab alustamine ikkagi suurt investeeringut, näiteks 1000 dollarit.