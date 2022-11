HEADE TEGUDE PÄEV ⟩ Neljandatel annetustalgutel palub abi viis Viljandimaa ühendust

Annetamistalgute korraldaja Heleene Lippmaa kirjutab pressiteates, et praegusel raskel ajal ei tohi ära unustada heategevusorganisatsioone ja vabaühendusi, kes tegelevad ühiskondlike probleemide lahendamise ja abivajajate aitamisega. "Ka väike annetus on neile suureks abiks, eriti oodatud on püsiannetused," sõnas ta.

Viljandimaalt palub abi Varjupaikade mittetulundusühing, kes annab teada, et tema tegevust toetades on võimalik anda oma panus varjupaigas uut võimalust ootavate loomade elu parandamisse. "Tänu toetajatele saame tagada koduta kassidele ja koertele kõik eluks vajaliku, et nende uue kodu ootamise aeg võimalikuks mugavaks teha. Praegu on Varjupaikade mittetulundusühingu hoole all üle 800 looma," on annetamistalgute kaardile kirjutatud.