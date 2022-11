Noortekeskus võtab fookusesse noorte vaimse tervise

Viljandi avatud noortetoa projektijuht Rita Pomber ütles, et noortekeskus on vaimse tervise probleemide ennetamisele tähelepanu pööranud kolm viimast aastat. "Kord aastas on meil suurem konverents "Terviseviidad", millega oleme tuntud üle Eesti paljudes noortekeskustes ning mida kuulavad ja vaatavad sajad noored. Lisaks korraldame aasta ringi "Vaimse tervise viitade" töötube, et rääkida koos koolitajaga neil teemadel, mis noortele huvi pakuvad," selgitas Pomber.