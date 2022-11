Päästeamet jagab mittetulundusühingutele kriisi ennetamiseks 40 000 eurot

"Elu on näidanud, et kriisid tabavad meid kõiki," selgitas lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu päästeameti saadetud pressiteates. "Kriis võib olla pikaajaline elektrikatkestus, päevi kestev kaugkütteühenduse seiskumine, ootamatu lumetorm, mis jätab tundideks lumevangi, või hoopis midagi muud. Kõikide nende olukordade puhul on üks juhtmõte: kriise ei tasu karta, vaid nendeks tuleb valmis olla."

Riigi ja omavalitsuse abi ei pruugi ulatuslikus kriisiolukorras igaüheni kiirelt jõuda. Suurte kriiside edukaks lahendamiseks on Uustalu sõnul vaja kõigepealt inimese enda valmisolekut ja seejärel kohalikke olusid, ressursse ja abivajajaid tundva kogukonna toetust. "Kogukondadel on suur potentsiaal, et üheskoos kriisiolukorraga võimalikult valutult toime tulla," lisas ta.

Kriisiks valmistumise puhul on päästeameti kinnitusel oluline, et kogukond toimiks teadlikult ja mõtleks läbi, mida on vaja selleks, et ebahariliku olukorraga võimalikult hästi toime tulla. Kogukonnad on näiteks kohalikud külaseltsid, asumkonnad ja teised sarnased kooslused.

Projektikonkursi raha on mõeldud selleks, et luua kogukondade kerksuskeskusi, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, ning tellida sinna näiteks generaatorivalmiduseks vajalikke kaabeldustöid, hankida generaatoreid, akupankasid, valgusallikaid või meditsiinivarusid, aga ka vahendeid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks.

Projektid viiakse ellu koostöös omavalitsuse ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale ka tasuta kriisikoolituse ja nõustab teda kriisiplaani koostamises.

Projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada selle aasta lõpuni.