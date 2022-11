Jah, prügi sortimine on tekitanud ja tekitab ilmselt ka edaspidi ohtralt küsimusi, aga selle asemel et pühendada järjekordselt hulk kirjaridu seletamisele, mida ja kuhu kasti pista, astun sammukese edasi ning tõden, et kui see töö on enam-vähem käppa saanud, siis enam vanamoodi toimetada ei taha ja justkui ei saagi.