Rahvusvahelise restoranijuhi White Guide tuleva aasta valikusse kuulub Eestist 150 söögikohta, mille hulgas on suisa viis Viljandimaalt. Äramärkimist väärib seegi, et kõik need ei tegutse Viljandis, vaid valikusse kuulub ka Võrtsu Sahver maakonna piiri pealt.