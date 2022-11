Suislepa filmistuudio looming jõudis PÖFF-ile

Suislepa küla noorte asutatud amatöör­filmigrupp Suislepa Filmistuudio on nelja tegevusaastaga valmistanud kuus filmi. Tänavu pärjati Suislepas valminud linateos «00:01» stipendiumiga PÖFF-i ning noorte- ja lastefilmide festivali Just Filmi korraldatud stsenaariumikonkursil «Noor filmitegija».

Suislepa küla noorte initsiatiivil käima lükatud filmistuudio eestvedaja, stsenarist, operaator ja režissöör on gümnasist Eero Lõhmus. Tegevust alustati 2018. aastal, et külaellu pisut särtsu tuua, ning selle ajaga on valminud tervelt kuus filmi.