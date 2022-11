Joonas Tamm kuulutati Eesti parimaks jalgpalluriks

Et Rumeenias, kus Tamm praegu mängib, liigahooaeg veel käib, sai publik osa video­läkitusest. «Tervitused Rumeeniast. Kahjuks ei saa teie galaga ühineda, kuna Rumeenia jalgpalliliiga pole veel lõppenud. Suur-suur tänu selle auhinna eest, mul on selle üle väga hea meel,» lausus Tamm.

Ta tänas kõiki treenereid ja mängijaid, kellega oli sel hooajal koos Ukraina FC Vorskla Poltavas, Tallinna FC Floras ja Rumeenia Bukaresti FCSB-s. «Olite mulle suureks abiks. Hooaeg kujunes igati edukaks, sain väga palju mänguaega. Samuti sooviks tänada koondise treenereid ja mängijaid, kellega koos tunnen, et see hooaeg tegime sammu edasi, ning loodan, et ees olev valiktsükkel kujuneb edukaks.»