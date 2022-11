65 pakkumist kergitasid korteri hinda enam kui kaks korda

38,8 ruutmeetri suurune kahetoaline ahiküttega korter, kus on küll WC, aga mitte vannituba, pandi oksjonikeskkonnas osta.ee müüki novembri hakul ning enampakkumine lõppes selle teisipäeva hommikul. Viimane pakkumine tuli seitse minutit pärast tähtaega kella kaheksat, sest oksjoni lõpp läks üsna tuliseks: kui kuni esmaspäevani oli tehtud kümme pakkumist, siis edasi tehti vähem kui 24 tunniga 54 pakkumist.

Korter on müüja selgitust mööda halvas korras ja vajab remonti. Plussidena sai müüja välja käia toimiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning plastaknad.

Põlde küla kahekorruselise kortermaja teisel korrusel asuv korter on üsna kehvas seisus.

Kinnisvarabüroo Domus Kinnisvara kutseline hindaja Mirje Kallaste pidas kohe oksjoni algul tõenäoliseks, et korteri hind kerkib omajagu, sest asukoht on hea – otse Abja-Paluoja külje all Põlde külas.