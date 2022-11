"Vabariigi pillimehe konkurss on kantud soovist väärtustada soolopillimängu kultuuri. Seda, mis on kõige ehedamalt pärimusmuusika alus. Ehk individuaalset ja erilist stiili, mida iga pillimees mängib," ütles pärimusmuusika keskuse juht Tarmo Noormaa. "Pillimehe improvisatsioonioskus, tema karisma, lavaline suhtlus publikuga – kõiki neid väärtusi kannab edasi parim pillimees. See, kes paneb peo käima ja istujad tantsima."