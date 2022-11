Eesti saatkonda Kanadas ehib Anu Raua vaip

President Karis lisas, et väikeriik peab paratamatult tegema hoolikaid valikuid, kuhu välisesindusi rajada, aga kui saatkonna rajamine kord otsustatud, tuleb seista selle eest, et diplomaatide töökeskkonna pärast ei peaks Eesti riik kohmetust tundma.

Riigipea tõi esile, et uus saatkonnahoone avatakse Ottawas ajal, mil Kanada valitsus on teatanud täiemahulise diplomaatilise esinduse avamisest Tallinnas. "See on märk Eesti ja Kanada suhete kasvavast olulisusest ja annab võimaluse senisest märksa tõhusamalt edasi liikuda väga paljudes valdkondades, olgu selleks koostöö näiteks kaitse ja julgeoleku, energeetika, kriitiliste maavarade, meediavabaduse või Arktiliste alade ja seal elavate põlisrahvaste teemal," sõnas president Karis.