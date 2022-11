Vald pani tööstusalal enampakkumisele viimased neli krunti

Varem on vald avalike enampakkumiste teel leidnud Suure-Jaani tööstuspargi 19 krundist omaniku 15-le. Kerkimas on ärid ja tootmisettevõtted ning esimesena avati 1. septembril nutipesula. Selles iseteeninduslikus autopesulas saab maksta müntidega või mobiilirakenduse abil ning kasutada eri programme, nagu pigileotus, harjapesu, survepesu, vahatamine ja läikeloputus.

Nutipesula kõrvalkrundile on kerkimas 400-ruutmeetrine metallitööhall, mida teeb osaühing SKM Metallitööd. Metallitööhalli naaberkrundile on püsti pandud tööstushoone karkass. Sinna kolib osaühing Garam Elektronik Eesti, mis praegu tegutseb tööstuspargi külje all Olerexi tankla taga vanas hoones. Ettevõte toodab elektriseadmeid, juhtmeid, kaabelühendusi ja tarvikuid, mida turustatakse Rootsis.

Viljandi Espak on mitu aastat kavandanud oma krundile ehituspoe rajamist. Esialgu on seda edasi lükatud keerulise seisu tõttu ehitusturul, aga lõputult oodata ei saa, sest tööstuspargis krundi soetanud ettevõtetel on alates kinnistusraamatu sissekandest aega viis aastat hoone püstitamiseks. Ettevõtluse arendamise sihtasutus on seadnud Põhja-Sakala vallale tingimuse, et kolm aastat pärast projekti lõppemist peab tööstusalal olema 70 uut töökohta ja kaheksa ettevõtet. Tööstuspargis on vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning elektrivõrgu ja interneti valmidus.