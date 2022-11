Lumerohkus riigiteel paneb sõidukijuhid vanduma

Sakala uuris Jaan Viljaselt, miks olukord on selline ning kas sama seis on teistel maakonna suurtel riigiteedel. "Talv hooldajale ootamatult ei tulnud, meil on rakendatud valveteenus, mis töötab ööpäevaringselt ja hooldemasinad on väljunud alati õigel ajal. Oleme juba mitu nädalat tagasi öiseid libedustõrjeid teinud," kinnitas Jaan Viljas.