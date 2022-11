Ettevaatust, teed on libedad!

Transpordiamet andis teada, et täna hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteede olukord erinev, kuid valdavalt on püsiv libeduseoht. Kõik teed Kesk-Eestist lõuna poole on tänu lakkamatule sajule lumega kaetud. Ennelõunal alates Lõuna-Eestist pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on –1 kuni –6 °C.