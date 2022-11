Kärstna mõisas peeti mulkide karnevali

"Karnevali teeme esimest korda, lihtsalt katsetame, näib, et osalejatel on tore," sõnas Urve Kass. Ta tuletas meelde, et mõni aasta tagasi suletud Kärstna koolis olid väga vahvad kirjanduslikud karnevalid, aga vahepeal ei ole neid aastaid peetud. "10. detsembril tuleb päkapikkude jõululaat majas sees ja mõisahoovil, lisaks töötoad ja kontsert. Kärstna mõisa seltsielu käib praegu päris kenasti. Maal on rahvast muidugi vähemaks jäänud, napib aktiivset rahvast. Ehkki piirkonda on linnast juurde kolinud uusi inimesi, on nemad esialgu seltsielus tagasihoidlikumad," kõneles ta.