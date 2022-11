Maanteed on lumised ja libedad

Vaid Põhja-Eesti rannikul olid hommikul teed enamjaolt lumest puhtad ja kuivad, kuid lumesadu jõudis nüüd ka sinna. Õhutemperatuur on –2 kuni –7, looderannikul kuni +1 kraadi. Päeval lisandub lund umbes sentimeetri jagu, õhtupoole Lõuna-Eestis kaks kuni kolm sentimeetrit. Õhumass on külm ja temperatuur jääb miinuspoolele nii õhus kui teepindadel, vaid tuulele avatud rannikul on see nulli lähedal.