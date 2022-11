Soomaal Raudna jõe ääres elav Kuusekäära talu peremees Indrek Hein, kes on aastakümneid looduse järgi ilma ennustanud, ütles Sakalale septembri algul, et loodusemärkide järgi on talv veel väga kaugel. Sama meelt oli ta ka eile (reedel).