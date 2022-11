Kalev Korbun rääkis, et kuna Eksekos kasutatakse puhureid ja põrsastega emistel elektrisoojendusi ning on börsielekter, siis on see kulu väga suur. Korbuni teadmiste kohaselt on mitu seakasvatajat Eestis oma tegevust lõpetamas. «Nendel väiksematel tootjatel, kes kasutavad ostusööta ja müüvad oma liha suurtööstustele, näib tulevik üsna tume,» tõdes ta.