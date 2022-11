Muusika läheb pidudel kallimaks. Spordivõistlusi tabab suurim hinnatõus

Kui tegemist on tasulise kontserdi või mõne muu meelelahutusüritusega, kus muusikal on oluline osa, tõuseb miinimumtasu ühe päeva eest 25,56 eurolt 30-le. Oluline muudatus on aga selles, et kui seni rakendus miinimumtasu ainult pop-, rokk-, džäss- ja estraadimuusika üritustele, siis uuest aastast rakendub see kõikidele üritustele, olenemata sellest, millisesse žanri kuuluvaid muusikateoseid esitatakse. Sellest väiksem miinimumtasu, 15 eurot, kohaldub ainult lasteüritustel lastelaulude avalikule ettekandele juhul, kui neid esitavad lapsed.