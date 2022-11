Mardipäev. Kadripäev. Halloween. Kõik kolm kannavad pealispinna all eri sajandite kihistusi, nii et polegi võimalik täpset jälge ajada, kust miski pärineb ja mida tähendab. Mis on aga nende tähtpäevade põhilised kombed? Mis neid ühendab ja mis eristab?