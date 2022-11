Mustade kardinate varjus lava taga olid kella 21 paiku esinejad end juba valmis sättinud. Et valgus oli buduaarilik, olid meik ja parukad juba varem korda seatud ning nii ootas lopsakate blondide juuste, pikkade ripsmete ja punaseks värvitud huultega punt oma esinemisjärge. Tagaruumis oli kõik soomlaslikult rahulik ning kui poleks ise näinud, poleks uskunudki, et mõne minuti pärast läheb laval lahti suur show. Võis küll arvata, et kaks esinejatest olid mehed ja kaks naised, kuid mis vahet sel lõpuks on, kui etendus on mõeldudki vimkaga meelelahutuseks. On ju siin varemgi nähtud playback etendusi, kus popartiste kehastades välimusega tugevasti liialdatakse. Need on olnud enamasti laste etteasted, see etendus oli mõeldud aga täiskasvanutele.