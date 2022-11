Viljandi haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Tonio Tamra sõnas, et 2008. aastal jõudis huvikoolide palk peaaegu järele üldhariduskooli palgale. "Masu tulekuga kärbiti palka kõikidel linna töötajatel ning pärast seda on lõhe järjest suurenenud. Kui me võrdleme riigikooli õpetajate palgaga, siis on see jõudsalt eest ära läinud," lausus ta.