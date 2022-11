"Paljud lasteaiad, haiglad, hooldekodud ja majutusasutused vahetavad aeg-ajalt oma tekid ja padjad välja ja kui mõni hostel helistab, et neil on meile sada patja pakkuda, on see meile sülle kukkunud kingitus," rääkis Viljandi loomade varjupaiga juhataja.