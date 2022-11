Kristo Maileht on DPD kullerina töötanud üle üheksa aasta. Ta on valitud mitu korda ettevõtte kvartali parimaks ning tunnustatud aasta parima kulleri tiitliga. Tööandja hindab tema oskust hoida teeninduse taset kõrgena. Pildil on Kristo Maileht furgooniga, millega ta iga päev kaupa veab.

Foto: Erakogu