Repliik ⟩ Raha külvamine pole lahendus

Euroopa Keskpank on asunud viimastel kuudel intressimäärasid kergitama ja inflatsioonilises majandusruumis on see kahtlemata ainuõige samm. Selles valguses on kummaline lugeda majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti mõtteavaldust Eesti Ekspressile antud intervjuus, et intressitõusude tagajärjed ei saa jääda ­ainult inimeste endi kanda. Tema meelest pole laenuvõtjad süüdi, et neil on kümne aastaga tekkinud tunne, nagu rahal hinda polekski.