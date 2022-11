See eriline, mille Meelis Rulli juhitav ettevõte läinud suvel töösse võttis, on põrandamaailma kalleim toode – lainelised põrandalauad. Saare- või tammeparketi iga laud on ise nägu just nagu pusletükid, nii et kliendile antakse kindlasti kaasa täpsed kokkupanekujuhised. Toota on neid tehnoloogiliselt keerukas ja sobivad need vaid sinna ruumi, mille tarvis on valmistatud. «Tehniliselt oleme jõudnud kõige kõrgemale tasemele. Edasi oleks ainult võib-olla graveering peale,» lausus Rull.