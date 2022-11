Viiratsi Saeveski tehasejuht Alari Leevit tõdes, et mullune käibe kasv tuli toona valitsenud soodsa majanduskeskkonna toel, mida said tunda paljud puiduettevõtted.

Üle 20-aastase tegutsemislooga Viiratsi Saeveski on üks kolmest Nordwoodi kaubamärgi all tegutsevast saeveskist Eestis. Kaks siinse tööstuse tütarettevõtet on Aegviidus ja Viru-Nigulas.