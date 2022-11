Lihapirukad on Sigrit Saare kinnitusel Popsi köögi kõige nõutum kaup, mida on valmistatud ühe ja sama retsepti järgi ligi 12 aastast ajast, mil kohvik-pood ­Abja-Paluojal avati.

Võib-olla on see nostalgiline meenutus vanaema pliidi juurest või siis lihtsalt ülihea maitse ja tunne sooja saiakest haugates, aga Popsi Köögi müüdavaim kaup on ajast aega olnud lihapirukad.