Merevaigu valmistamise tehnoloogia on välja töötatud Viljandimaal ja praegu valmib seda miljoneid karpe aastas just piimatööstusettevõtte Tere Viljandi tehases. Oktoobri keskpaiku, kui Sakala Merevaigust põhjalikumalt kirjutas, võis lugeda, et sulajuustu tootmise tehnoloogia arendati sõja järel välja Õisus. Nii et juba 55 aasta eest valmis siinmail esimene tops sulatatud juustu romantilise nimega Merevaik. Sama retsepti järgi käib tootmine seniajani.