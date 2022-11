Ka hüdrosilinder, ehkki see töömasinas kiiresti määrdub, võib olla värviline ja läikiv, sest see pakub ostjale emotsiooni. Nõnda on neid Karksi-Nuias Eesti suurima hüdrosilindritootja värviliini alt tulnud erkpunaseid ja kollaseid. Aastas toodetakse Nuia PMT-s ligi 700 mudelit hüdrosilindreid.