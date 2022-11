"Võiks ju öelda, et teine poolaeg läks väsimuse nahka, aga pigem mitte. Me ei olnud mängu teiseks pooleks valmis – see seis tablool uinutas meid natuke," lausus Koks, viidates sellele, et esimene poolaeg lõppes Viljandi neljapunktilises eduseisus. "Elu on näidanud, et kõik tahavad pärast esimest poolaega mängu tagasi tulla. Kui seda teha ei lasta, siis on otsustatud. Seekord läks vastupidi: lasime vastased lihtsate eksimustega mängu tagasi."