Viljandimaa parimad ettevõtted said tunnustatud

Viljandimaa arenduskeskuse juhataja Elmo Puideti selgitusel muudeti statuuti, sest varem jõudsid konkursil võrdlusesse vaid need, kes end ise esitasid või keda keegi teine oli esitanud, aga sel moel ei tekkinud pilti, mis maakonnas tegelikult toimub. "Otsustasime, et proovime teha pauku teistmoodi. See on majandus ja majandus on väljendatav arvudes ja ka hindamises lähtume lõpuks arvudest, mille ise välja otsime," lausus ta.