Vikipeedia ütleb, et drag on soo väänamise kunstistiil, kus inimene riietub vastassoo identiteeti liialdades. Siiski ei tähenda see ainult meeste naisteks riietumist, sest on naiselikkust rõhutavaid drag-esinejaid, kes on naised ka igapäevaelus. Lavanumbrite juurde kuuluvad rohke meik, suured parukad ja ekstravagantne riietus ning tuntud artistide parodeerimine.