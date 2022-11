Noorte pärimusbändide konkursi võitja sai valmis lühialbumi

Trad.Kvintessents on punt pärimusmuusikuid, kes kohtusid Viljandi kultuuriakadeemias. Nende esimene esinemine oli 2020. aastal Mooste Elohelül, kus nad pälvisid festivali patrooni Ingrid Rüütli auhinna. Nüüdseks on ansambli liikmed kaks aastat koos musitseerinud, õppinud ja saanud väga headeks sõpradeks. Ühise hingamise ja koostöö tulemusena saavutasid nad lisaks noore pärimusbändi konkursi esikohale tänavu ka Mooste Elohelül noorte eripreemia.

"Eesti pärimusmuusikas on niivõrd palju inspireerivaid viise ja laule, mida endale omasel muusikalisel moel edasi anda ja omaloomingusse põimida. See ongi Trad.Kvintessentsi üks peamisi eesmärke ning meil on hea meel, et nüüd on ka meie põimikud kõigile kuulatavad," rääkis bändi bassimängija Martin Kalm.