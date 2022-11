Tegelikult pole vahet, kelle rakett ja mistõttu Poolasse sattus. On ilmselge, et süüdlane on Venemaa, kes ründab Ukrainat, ja naaberriikides on ohutase väga kõrge. Venemaa ründab ja saadab välja raketid, Ukraina püüab end kaitsta ja rakette tõrjuda. Loomulikult võib selle juures juhtuda fataalseid äpardusi, mis toovad kaasa ohvreid naaberriikides. Meenutagem, et suure pommitamise tõttu jäi ka Moldova teisipäeval elektrita.