Rehvivahetaja dilemma: ootad mitu tundi täna või 15 minutit, aga nädala pärast

Viljandis tegutsevad rehvivahetuskohad üldiselt elavasse järjekorda autosid ei võta. Päris kõiki kohti ma muidugi ei tea, aga rõhuv enamik teenusepakkujaid on valmis kliendi vastu võtma, kui too on aja kenasti ette kokku leppinud. Mina olen üks neist, kes läheb ka juuksurisse kohta, kus tuleb elavas järjekorras oodata, kuni üks juuksur vabaneb ja järgmise kliendi tooli kutsub.

Otse minu taga Vana-Võidu järjekorras oodanud ettevõtja Kalvi Kants tunnistas, et juuksuri juurde tema ootama ei lähe, aga Vana-Võidus rehvijärjekorras on nõus seisma. "Kui järele mõelda, siis on see kiireim võimalus rehvid vahetada, sest eelregistreerimisega kohad on nädal otsa broneeritud," sõnas Kants.