Priit Kaup: Uueveski uueks loomine ei tohiks soiku jääda

TUNDUB, et viljandlastele läheb kaasava eelarve projekt korda ning nad hääletavad meelsasti selliste ettepanekute poolt, mis teevad ümbruse ilusamaks ja eluolu mõnusamaks. Möödunud aastal tegin ettepaneku korrastada Uueveski basseine ning see läks lausa üllatavalt paljudele linlastele südamesse. Toetust avaldasid isegi need, kes on siit ära kolinud, ent kellele on kunagise kodulinna käekäik tähtis.