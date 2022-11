Jahimehed tegid muudatusi lootuses liitu kuuluvat seltskonda kasvatada

Viljandimaa jahimeeste liidu juhatuse esimehe Ott Lepmetsa sõnul käib organisatsiooni ümberkorraldamine. «Sellest on saanud mittetulundusühingute liit ja loodame liikmeskonna pöörata kasvule, et see esindaks kõiki maakonna jahiseltse,» lausus ta. Muudatus on vajalik ennekõike selleks, et Viljandimaa jahimeestel oleks suurem hääl riiklikel teemadel kaasakõnelemiseks.