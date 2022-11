KAASAV EELARVE ⟩ Hääletuse avapäev tõi välja kaks suurfavoriiti

Kui paaril viimasel aastal on veel mõni päev enne hääletuse lõppu tekkinud kahtlus, kas võiduidee kogub teokstegemiseks ettenähtud minimaalsed 200 häält, siis tänavu toetajate koguarvuga tõenäoliselt muret ei teki.

Männimäe mänguväljaku mõtte on välja pakkunud Jakobsoni kooli vastne direktor Tauno Tilk, kelle meelest vajavad Männimäe kaugemas otsas ja Järveotsa linnaosas elavad lapsed oma mänguväljakut. Tilk pakkus välja, et Jakobsoni kooli ette tühjale platsile võiks rajada just selle piirkonna lastele mõeldes ronimise ja mängimise ala.