Viljandi passilauas tuli septembris järjekorras oodata kolmveerand tundi

Politsei- ja piirivalveameti teatel osutus tema Viljandi teenindusbüroos tänavuse kümne kuu andmetel kõige pikemaks ooteaeg septembris, mil inimestel tuli seal järjekorras veeta kolmveerand tundi. Viljandi linnapea Madis Timpson tõi siseministeeriumile saadetud kirjas välja, et vaba aega teeninduses on võimalik broneerida vaid pikalt ette ning Viljandi teenindusbüroos kohapeal on elavas järjekorras ooteaeg pikk.