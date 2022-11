Viljandi tuleva aasta suurim investeering kinnitati allkirjadega

"Iga investeering lastesse ja nende heaolusse on väga oluline ja seetõttu on mul hea meel, et homme saame sõlmida ehitajaga lepingu ja peagi alustada uue Karlssoni lasteaia hoone ehitamist," ütles linnapea Madis Timpson. "See on linna kõige suurem investeering järgmisel aastal. Ka lähiajaloos pole nii suurt investeeringut tehtud, suuruselt teine oli Mängupesa lasteaiahoone renoveerimine, mis sai valmis 2020. aastal. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis alustame ehitustöid juba sel aastal ning järgmise aasta lõpus on meil valmis moodne lasteaiahoone, kus saame pakkuda senisest veelgi paremaid teenuseid ning õppimis- ja töötamistingimusi."