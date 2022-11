Viljandi-teemaline krimifantaasia kandideerib Betti Alveri preemiale

"On olnud täitsa uskumatu aasta," nentis Kiiler. "Kõigepealt see, et ma sain oma esimese raamatu valmis ja see avaldati ning võeti lugejate poolt päris hästi vastu. Ja nüüd veel selline äramärkimine. Poleks osanud küll oodata. Ja muidugi on omaette vahva, kui saad 48-aastaselt veel mingis žanris debüüdi teha."

"Selle aasta debüütide toel võib järeldada, et Eestis on uus kirjandus endiselt heal tasemel. See, et on võimalik esile tõsta terve hulk potentsiaalikaid ja tõsiseltvõetavaid uusi autoreid, on kõneväärne," ütles žürii liige Joosep Vesselov. "Ootuspäraselt kirjutab arvestatav osa noortest debütantidest luulet või lühiproosat, milles peegeldub peale autorite endi värskuse ja toore energia ka stiilitundlikkus ja hea vormitaju. Aga kirjandusmaastikule on järjepidevalt uusi nimesid toonud ka erinevad romaanivõistlused, mille toel on trükipinda leidnud nii mõnigi hilisem debütant, nende seas mitu põnevat krimikirjanikku."