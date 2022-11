Hammaste tervise kuu osutab kehvale hambapesule

Olev toonitas, et hambaid tuleb pesta hommikul ja õhtul. "Hommikul tuleb öö jooksul kogunenud mikroobide põhjakiht maha pesta, aga õhtune pesu on oluline, et mikroobidel ei oleks öösel midagi süüa – et nad ei saaks pidu pidada seal suus," selgitas ta.